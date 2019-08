Morna linnasekretär Oliver-Sten leiab dokumente uurides, et tegelikult ei tohiks linna olemaski olla - pooled dokumendid seda igatahes ei kinnita.

Morna linnasekretär Oliver-Sten leiab dokumente uurides, et tegelikult ei tohiks linna olemaski olla - pooled dokumendid seda igatahes ei kinnita. Vissi kinnisvara haldurile Merilinile lubab ta erandkorras ise need paberid korda ajada. Paistab, et temagi ei suuda uue kaunitari suhtes ükskõiksust säilitada. Jane leiab koju tulles Jaanuse taas Merilini üüritoast. Kultuurimajas käib samal ajal näidendiproov, mis lõpeb ootamatult teises ruumis - Tiik ja Marko siirduvad Katrini suureks hämmastuseks verd andma .