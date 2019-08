Sakslased Anna, Marcel ja Philip otsustasid pühendada ühe aasta oma elust teistele. Nad on vabatahtlikud Taevaskojas asuvas Maarja külas.

Sakslased Anna, Marcel ja Philip on parimas eas noored, kes otsustasid pühendada ühe aasta oma elust teistele. Nad on vabatahtlikud Taevaskojas asuvas Maarja külas, elavad ja töötavad seal intellektipuudega noortega. Eesti keele said nad suhu mõne kuuga ja kardetud igavuse asemel leidsid Maarja külas omamoodi perekonna ning kogukonna.