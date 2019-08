Teaduspalavik

Mis saab aga siis, kui ärevus segab igapäevast toimetulekut ja kurbus muutub mustaks masenduseks?

Kes meist ei oleks oma elus ärevust ja kurbust tundnud? Need on meile loomuomased tunded. Mis saab aga siis, kui ärevus segab igapäevast toimetulekut ja kurbus muutub mustaks masenduseks? Tsükli esimeses saates uuritakse, mis vahe on hinge- ja vaimuhaigustel, miks just praegu tundub psüühikahäirete osakaal nii suur olevat ning mis võib olla meie meelerahu rikkujaks. Saatejuht Piret Eero, režissöör Aile Ellmann, toimetaja Piret Suurväli.