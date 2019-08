Henrik arvab, et on leidnud seose kõigi ohvrite vahel. See on Tommy, kunagine politsei informaator. Küsitletakse Tommyt ümbritsenud inimesi ja kõigist neist saavad kahtlusalused. Saga ja Henriku vahel tekib sügav konflikt. Lillian märkab seda ja tahab teada, kas nad suudavad veel koos töötada. Saga alustab uue hooga Henriku kadunud tütarde otsimist, mis on ka ainus viis, kuidas leida tagasitee Henriku juurde.