Kahtlusaluste ring laieneb. Margrethe Thormodi sõidutanud taksojuht Dan Brolund on seotud ka teise ohvriga. Sonningite abielupaar äratab samuti kahtlusi. Selgub, et proua Sonning ja Margrethe kuulusid samasse organisatsiooni ning konkureerisid esimehe kohale. Morgan Sonningi vennal, kelle remonditöökotta Morgan väidetavalt oma auto jättis, on aga naine Nicole, kes käib vahetevahel autodega sõitmas, ehkki võtmed on luku taga. Saga on jätkanud Henriku kadunud laste juhtumi uurimist, kuid tunneb nüüd, et on jõudnud ummikusse.