Xander tapetakse loomaaias mürginoolega. Kõigil kohalolijatel oli põhjust teda tappa, kuid kellelgi polnud võimalust seda teha. Jack teeb kindlaks, et võõrastele viitavad jäljed on pettus. Uus konstaabel Ruby on üliagar ja põhjustab palju sekeldusi. Jack avastab oma üllatuseks, et kogu saare arvates võtab ta osa ookeaniujumisvõistlusest.