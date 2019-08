Marit on viimased kolm aastat töötanud aednikuna Tallinna Botaanikaaias. Ta peab oma töös mõtlema nii ilule kui ka haridusele ja teadusele.

Marit on viimased kolm aastat töötanud aednikuna Tallinna Botaanikaaias. Ta peab oma töös mõtlema nii ilule kui ka haridusele ja teadusele. Mihklil aga on 20 aastat kogemust ja oma puukool. Kui erinev on aedniku amet ettevõttes, mis kasvatab taimi müügiks? Režissöör Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus