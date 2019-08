Prillitoos esitleb

Äsja 80-aastaseks saanud Ando Palginõmm ütleb, et sport on tema elu, tema kirg. Oma pika spordile pühendatud elu jooksul on see legendaarne kergejõustikutreener osanud panna pea kõik Pärnu lapsed sporti armastama. Teda toidab andmise ja saamise rõõm. Ando võrdleb last taimega - ta kasvab ja areneb, kui seda kobestada ning kasta. Palginõmm avastas kunagi ka Gerd Kanteri ande ja suunas ta õigele rajale. Vanameistri elutarga ja värvika jutu kõrval saavad saates sõna ka tema õpilased Roman Fosti, Monika Aava, Gerd Kanter, Jaak-Heinrich Jagor jt. Tippspordi teemal mõtiskleb Raul Rebane. Autor Reet Linna, režissöör Sander Allikmäe, toimetaja Piret Jürman, produtsent Ene-Maris Tali.