Superlegendaarne ansambel "Jäääär" on hullutanud publikut juba 25 aastat. Muusika ei vanane, hitid ei sure. Kultuurikatlas salvestatud kontserdi režissöör on Krista Maajärv, juhtoperaator Andrus Rebane, produtsent Kadi Katarina Priske.