Meg Wolitzeri menuromaanil põhinev mängufilm täiuslikust abielunaisest, kes 40 aastat kestnud kooselu järel hakkab lõpuks oma valikutes kahtlema.

Rež: Björn Runge, os: Glenn Close, Jonathan Pryce. Meg Wolitzeri menuromaanil põhinev mängufilm täiuslikust abielunaisest Joan Castelmanist, kes nelikümmend aastat kestnud kooselu järel kirjanikust mehega hakkab lõpuks oma valikutes kahtlema. Joan järgneb mehele Stockholmi, kus tollele on omistatud Nobeli kirjanduspreemia. Nende paari päeva ja öö jooksul selgub nii mõndagi, mis paneb naist mõtisklema, kas abikaasa edu nimel ohverdatud aastad on ennast ikka õigustanud. "Abikaasa" on tunnustatud rootsi lavastaja Björn Runge ("Daybreak") mitmeid olulisi auhindu pälvinud emotsionaalne ja otsekohene film naiseks olemisest. Linateose vaieldamatu staar on Joani kehastav Glenn Close ("Ohtlikud valed"), kes teenis rolliga oma pika karjääri seitsmenda Oscari nominatsiooni ja võitis Kuldgloobuse auhinna. Meeldejääva rolli teeb ka tema vastaspool, vastuokslikku kirjanikku kehastav Jonathan Pryce ("Troonide mäng").