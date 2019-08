Harry ja Meghani kuninglik romaan

Auhinnatud Briti kino- ja telerežissööri Menhaj Huda mängufilm prints Harry ning Meghan Markle'i romantilisest armuloost esilinastub uue kuningliku paari pulmapäeval. Menhaj Huda on lavastanud muuhulgas ka selliste telesarjade osi: “The Royals”, “Coronation Street”, “Emmerdale”, “Holby Blue” jt. Film algab Botswanas, kus William ja Harry viibisid kunagi koos oma ema leedi Dianaga. Aastaid hiljem tärkab prints Harry ja filmitähe Meghan Markle’i armastus. Nende mõlema hinges on minevikuhaavad: Harryt painab ema enneaegne surm, Meghanit aga ema rassipäritolu. Võib-olla just minevik aitas neil sõlmida erilist hingesidet ja pani aluse hämmastavale muinasjutulisele armastusele. Meghani osa mängib Parisa Fitz-Henley, kes on muuhulgas teinud kaasa sarjades “Kaardimaja”, “Jessica Jones”, “Lyke Cage” ja filmis “Sinilind”. Prints Harryt kehastab Austraalia näitleja Burgess Abernethy, keda teame sarjadest “Tantsuakademia” ja “Kodus ja võõrsil”.