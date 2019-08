Osa: 5, Hooaeg: 1, 2002 (My Family) 06.09 kell 16:30

Kuritegevuse kasvu pärast muretsev Susan nõuab, et perekond peab muretsema majja uue turvasignalisatsiooni. Hoolimata müügimehe Mitchi nõuannetest otsustab Ben pakutavaist odavaima süsteemi kasuks. Nick kavatseb strippariks hakata ja Birgitte leiab, et on aeg Beni vastuvõtukabinetis mööbel ümber paigutada.