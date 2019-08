Tuulepealne maa

12-osalise loo keskmes on kaks perekonda: Läänemaal asuva Roo kaluritalu pere ja Tallinna prominentse advokaadi Kallaste perekond.

12-osalise loo keskmes on kaks perekonda: Läänemaal asuva Roo kaluritalu pere ja Tallinna prominentse advokaadi Kallaste perekond. Neist omakorda keskseimad on Toomas Roo ja Indrek Kallaste, põlvkonna- ja koolikaaslased ning Vabadussõja relvavennad. Ülekantud mõttes kajastavad nende elusündmused, mehekssaamine, perekondlikud probleemid jms Eesti ühiskonna elukäiku kahe maailmasõja vahel. 1. osas: On aasta 1917. Tallinna Reaalkooli saabub Läänemaa talupoiss Toomas. Järgneb tüli ja leppimine koolivend Indrekuga, kelle perega ta saatus jääb seotuks kogu eluks. Fooniks haaravad ajaloosündmused: maailmasõda, Eesti autonoomia kättevõitmine, enamlaste võimuletulek ja lõpuks Eesti Vabariigi väljakuulutamine 1918. aasta veebruaris. Osades Rasmus Kaljujärv, Märt Avandi, Evelin Pang, Mirtel Pohla, Kristjan Sarv, Üllar Saaremäe, Ülle Liechtfeldt, Marko Matvere, Anne Reemann, Tõnu Oja, Liina Olmaru, Andrus Vaarik, Eero Spriit, Indrek Taalmaa jpt. Tootja BEC.