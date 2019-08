Uudishimu tippkeskus

Kas eestlane kui laulurahvas on väljasurve liik? Kuidas teha nii, et meie lauluhimu ei hääbuks ja koorilaul välja ei sureks?

Laulupidude traditsioon tähistas uhket 150. sünnipäeva. Koorilaulu pealekasvus on aga näha mõnd murepilve. Kas noored eestlased on ikka laulurahvas või on nad leidnud muid hobisid? Kuidas hoida traditsiooni muutuvas kultuuriruumis? Saatejuht Maarja Merivoo-Parro, toimetajad Marju Himma, Greete Lehepuu, Sandra Saar ja Kaur Maran, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.