Ideest aplausini. Tallinna Linnateater 50

1966. aastal oma esimese etenduse andnud Eesti NSV Riiklikust Noorsooteatrist on poole sajandiga kasvanud väärikas ja publiku poolt armastatud Tallinna Linnateater. Selleks, et lavastaja peas tekkinud mõttevälgatusest vallanduks publiku siiras aplaus, on vaja kogu teatripere igapäevast ja pühendunud tööd. Rohkem kui sada inimest annavad oma panuse, et igal õhtul süttiksid prožektorid ja lavale astuks näitleja. Stsenarist Diana Leesalu, režissöör Kertu Köösel, juhtoperaator Ergo Treier, toimetaja Margus Saar, produtsent Kadi Katarina Priske.