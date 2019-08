Jane on Peetrikesega Almal külas ja selgub, et ta ei jaksa Peetrile nii palju riideid osta kui see ära trööpab. Jaanus on see-eest endale...

Jane on Peetrikesega Almal külas ja selgub, et ta ei jaksa Peetrile nii palju riideid osta kui see ära trööpab. Jaanus on see-eest endale ilusa uue ülikonna ostnud, millega ta kohe Merilini juurde läheb. Ülo on linnas asju ajamas ja peatub Pinuse baaris Laine juures. Kui baari siseneb elust tüdinenud Viss, teeb Laine Ülole ettepaneku viimasele tulevikku ennustada.