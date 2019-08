"Osoon" käis suvel laulupeol, Viljandi folgil ja Orissaare I land soundil, et uurida, kui suure jalajälje need üritused jätavad meie keskkonnale. Milliseid lahendusi pakuvad ürituste korraldajad jäätmete vähendamiseks? Kas üldse on võimalik korraldada keskkonnasõbralikku üritust? Kõre ehk juttselg-kärnkonn oli möödunud sajandi esimesel poolel Lääne-Eesti ja Pärnumaa rannikualadel tavaline loom, kellest tänaseks on saanud hävimisohus liik. Kõre hääbumise põhjuseks on loomale sobivate elupaikade kadumine, drastiliselt langes nende arvukus 90-ndatel aastatel. Viimased 20 aastat on looduskaitsjad tegelenud selle liigi päästmisega, pingutused on andnud tulemusi - olemasolevatest asurkondadest pooled saavad juba iseseisvalt hakkama. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Simmo Saska, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.