Osa: 1, Hooaeg: 1, 2002 (My Family) 02.09 kell 16:30

Rõõmustada tasub neil, kellele meeldivad Harperid ja hea inglise huumor - vaatajate soovil kordame sarja kõik osad päris algusest alustades. Mängivad Robert Lindsay, Zoe Wanamaker, Kris Marshall, Daniela Denby Ashe ja Gabriel Thomson. Komöödiasarja lavastajad Dewi Humphreys ja Baz Taylor. Miski ei saa hambaarst Beni rohkem vihastada kui see, et tema naine ja tütar teise hambaarsti juures käivad. Poeg aga on leidnud internetist endale sõbratari, kuulsa modelli. Poega vaadates tekib paratamatult küsimus, kes kellele valetab...