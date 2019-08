Taariq on endiselt vabaduses. Ta on ära tundnud auto, millega rööviti Margrethe Thormod, ja otsib nüüd üles auto omaniku, et temalt raha välja pressida. Malmö haiglas sooritatakse uus mõrv ja Saga taipab viimaks, kuidas mõrvad on omavahel seotud ja et tapmine tõenäoliselt jätkub. Kadunud tüdrukuid otsides leiab Henrik hoopis vana tuttava narkodiileri Thomase. Saga ei tunne end teraapias hästi ja kahtleb, kas sellest on üldse abi.