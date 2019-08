Honoré bussis toimub salapärane mõrv. Tapetakse reisija. Ükski bussis viibijatest ei näinud seda ega oleks saanud teda tappa.

Honoré bussis toimub salapärane mõrv, tapetakse reisija. Ükski bussis viibijatest ei näinud seda ega oleks saanud teda tappa. Kõik väidavad, et ei tundnud tapetut, aga selgub, et tegelikult oli kõigil tema tapmiseks põhjus. Ka tapetu enda minevik on must. Nagu ikka, lahendab Hooper seegi kord juhtumi.