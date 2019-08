2017 Lionfish: New Pirates of the Caribbean (Saksamaa) 31.08 kell 17:35

Ta on kindlasti oma kandi kõige lahedam kala: relvastatud kaheksateistkümne mürgise ogakiirega, saakloomadele nähtamatu... Ta on mitmekülgne mõistatus - vöödiline tiibkala. Tal on ka suured ambitsioonid - ta üritab levida uutesse ja ettevalmistamata vetesse - Atlandi ookeani. Lugu põneva käitumisega kalast, kellel on uimastamisvõime, mis lubab tal võita võõraid meresid ja ähvardada sellega terveid ökosüsteeme.