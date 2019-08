Jagatud valgus

Ainulaadne tähendus on valgusel ka vitraažide loojale Dolores Hoffmannile, kes on nende loomisele pühendanud juba 44 aastat.

Eestis on pikk pime aeg ja inimesed ootavad valget aega, mistõttu on meile valgusel eriline tähendus. Ainulaadne tähendus on valgusel ka vitraažide loojale Dolores Hoffmannile, kes on nende loomisele pühendanud juba 44 aastat. Vitraažikunst sündis koos ristiusu kirikute-katedraalidega. Inimesed tulevad kirikusse ajama oma kõige isiklikumaid, sügavamaid asju, palvetama ja mediteerima. Värvilised vitraažaknad on siinsamas kõrval, luues ruumi ja välisilma vahelise ühenduse ning häälestavad inimese Vaimule vastuvõtlikuks. Film portreteerib vitraažide loojat Dolores Hoffmanni, kes on oma eluaja jooksul loonud vitraaže kokku 36. sakraalhoonele Eestis, Soomes, Jaapanis ja Venemaal, lisaks ka ametiasutustele, firmadele ning eratellijatele laias maailmas. Meie endile on ehk tuntuim neist vitraažaken pannoo Tallinna teletornis. Filmis jälgitakse kunstniku tööprotsessi Tallinna Pühavaimu kiriku ühe viimase akna loomisel - kavandi teostamisest kuni valmisvitraaži õnnistamiseni. Dolorest jälgiti tema galeriis, maakodus ja kirikus. Kunstniku loodud vitraažakende näitel tehakse filmis justkui vaimne rännak läbi terve Eesti. See on film loomisest, lootusest ja looja tahtest. Filmi režissöör ja operaator Kullar Viimne, heli salvestas Mart Kessel-Otsa, heli järeltöötlus Tanel Paats, monteerija ja produtsent Erik Norkroos. Film valmis stuudios Rühm Pluss Null.