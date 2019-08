Igal aastal tekib Eesti kodudes kokku ligi 430 tuhat tonni olmejäätmeid, see on üle 350 kilo iga inimese kohta. Tohutu kogus!

Igal aastal tekib Eesti kodudes kokku ligi 430 tuhat tonni olmejäätmeid, see on üle 350 kilo iga inimese kohta. Tohutu kogus! Juba aastaid on kohustus jäätmeid liigiti sorteerida, kuid millegipärast ei saa me sellega hakkama, nii ei jõua olmejäätmed materjalina ringlusse. Olmejäätmed ei ole lihtsalt prügi, vaid ressurss, millest saab uus toode. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöörid Rein Fuks ja Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.