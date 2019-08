Are katsub Õnne 13 trepikojas luua ilu ja jõulumeeleolu. Asi viiakse lõpule linnapea Uku Palmi isiklikul osavõtul. Töökas talunaine Leili tuleb pansionaati Ahvena juurde, lootes sealt eest leida ootamatult kaduma läinud Jürkat. Aga Jürka polegi hetkel kuigi kaugel - ta on astunud üle Kristjani läve, kuigi see on talle surma ähvardusel ära keelatud. Mis parata, mees on saanud unenäoilmutuse .