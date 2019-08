Reisile minuga

Caunes-Minervois's sündis Pontus De la Gardie, kes oli XVI sajandil Eestimaa kuberner ja on maetud Tallinna toomkirikusse.

Kunagi ütles Parntsuse kuningas Henry IV: “Ma tahan, et igal minu alamal oleks pühapäeval potis kana.” Tundub, et prantslased on oma kuninga unistusest mööda hiilinud, sest nende sagedasem söögilind on siiski part. Ches Entienne`i pardikasvatus hoolitseb selle eest, et prantsuse söögilaual oleks alati pardimaks. Caunes-Minervois's sündis Pontus De la Gardie, kes oli XVI sajandil Eestimaa kuberner ja on maetud Tallinna toomkirikusse. Leidsime üles ka De la Gardie sugulase Didier Escouperie ja professor Jean Blanci, kes pajatavad lugusid Liivimaa kubernerist. Urve Landers ja Frederic Guiraud elavad Caunes-Minervois's naabermajades, mis ehitati XVII sajandil. Frederici restoranis mängib hommikust õhtuni Arvo Pärdi muusika ja Urve muusikasalongis esinevad tihti ka Eesti artistid. Prantsusmaal filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Peeter Ülevain. Saate tootis Free Studio.