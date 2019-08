Eesti on lindude rändeteel oluline peatuspaik, kus nad saavad oma jõuvarusid täiendada. Kevadised orasepõllud on rikkalik toidulaud...

Eesti on lindude rändeteel oluline peatuspaik, kus nad saavad oma jõuvarusid täiendada. Kevadised orasepõllud on rikkalik toidulaud, aga samas ka konfliktipaik inimese ja linnu vahel. Tänavu rakendub pilootprojekt, mis lubab kolme maakonna osadel põldudel pidada heidutusjahti põlde rüüstavatele hanedele. Kuidas suhtuvad sellesse ornitoloogid? Kui sipelgad on valinud oma elupaigaks kellegi aia ja inimesele see kooselu ei sobi, siis on asjatundja abiga võimalik leida sipelgatele uus elukoht. Autorid Kristo Elias, Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.