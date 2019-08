Ürgne metsalind kanakull on kolinud linna parema elu peale. Ornitoloogide andmetel elab Tartus neli paari kanakulle, kes on linna territooriumi...

Ürgne metsalind kanakull on kolinud linna parema elu peale. Ornitoloogide andmetel elab Tartus neli paari kanakulle, kes on linna territooriumi kenasti omavahel ära jaganud. Et linna uusasukate käitumisest paremat pilti saada, paigaldatakse lindudele selga raadiosaatjad. Metsaeluka väljaheitehunnik on kui visiitkaart, mis annab teada, kes on liikunud, on ta isane või emane, noor või vana ja jutustab ka looma tervisest. Loodusemehel Markol oli õnne jälgida händkaku pesitsust munadest poegade koorumiseni. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Marko Poolamets. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Heini Heinlaid, Madis Reimund ja Marko Poolamets, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.