Alma avastab, et on hakanud kodus iseendaga rääkima. Talle teeb see muret, aga külla tulnud pojapoeg Jaanus oskab teda suurepäraselt lohutada. Merilin on Vissi majas hästi sisse elanud ja peale otsese töö jääb tal aega muukski - suhtlemiseks Jaanusega, kes konsulteerib teda arvutiasjanduses. See ei jää märkamata muidugi Lainele, kes armastab ikka õigel ajal õiges kohas olla.