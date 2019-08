Püüdes põgeneda USA-sse, avastavad Albert Einstein ja tema naine Elsa, et nende sissesõiduviisa on blokeeritud...

Püüdes põgeneda USA-sse, avastavad Albert Einstein ja tema naine Elsa, et nende sissesõiduviisa on blokeeritud, kuna Einsteini poliitika on tõstnud ta FBI direktori J. Edgar Hooveri huviorbiiti. Vahetult enne ärasõitu tuleb Einsteinil veenda USA konsulit Saksamaal, et ta ei kujuta ohtu Ameerika Ühendriikidele.