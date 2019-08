Reisile minuga

Seda imekaunist 7. sajandist pärit Dubrovniku linna pommitasid Jugoslaavia väed 25 aastat tagasi 2000 pommiga. Elu hakkas siin normaliseeruma...

Seda imekaunist 7. sajandist pärit Dubrovniku linna pommitasid Jugoslaavia väed 25 aastat tagasi 2000 pommiga. Elu hakkas siin normaliseeruma alles pärast Erduti lepingut 1995. aastal. Restaureeriti ka kahe kilomeetri pikkune linnamüür, mis mõnes kohas on kuni 25 meetrit lai. 1667. aastal oli siin maavärin ja enamik kauneid ehitisi pärinebki alles 17. sajandi lõpust. Võtame ette ka laevasõidu väikesele Lopudi saarele, mille pindala on 4,6 ruutkilomeetrit. Siinsed 16. sajandist pärit kaks forti on praeguseks rusudes, kuid Sunj liivarand hurmab endiselt. Saatejuht Marek Reinaas, filmisid Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.