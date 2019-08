Kevad on käes ja rändlinnud kiirustavad pesitsusaladele. Kahjuks aga kõik linnud ei jõuagi koju. Millised ohud neid varitsevad?

Rändlinnud kiirustavad pesitsusaladele. Kahjuks aga kõik linnud ei jõuagi koju. Millised ohud neid varitsevad? Vaatame õnnetuid luiki, kelle tagasitee on lõppenud Väikese väina elektriliinides. Hakid, hõbekajakad, varesed ja ka mõned väiksemad linnud armastavad oma pesa ehitada majakatusele, räästa alla või koduhoovi, aga inimesele see kooselu ei pruugi meeldida. Kuidas lahendada probleem enne, kui tüli majas? Martin Vesberg võitis valgepõsk-laglede usalduse või oli see hoopis tühi kõht, mis linnud hooletuks tegi? Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Martin Vesberg. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Mattias Veermets ja Martin Vesberg, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.