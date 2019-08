Loomaaiast loodusesse

Loomaaiad kannavad tänapäeval olulist ülesannet - säilitada ohustatud liike.

Loomaaiad kannavad tänapäeval olulist ülesannet - säilitada ohustatud liike. Tallinna Loomaaias suudeti 1970ndatel Nõukogude Liidus esmakordselt äärmiselt ohustatud amuuri leopardilt järglasi saada, nüüdseks on Tallinna Loomaaialt endale amuuri leopardi kutsika saanud nii Inglismaa, Ameerika kui ka Itaalia loomaaiad ning Belgiasse lendab armastatud kutsikas Vlada. Tallinna Loomaaias töötatakse unistuse nimel, et kunagi suudetakse neid kauneid kaslasi taas loodusesse asustada. Sammuke eespool on aga loomaia töö ühe ohustatuma Euroopa imetaja - Euroopa naaritsaga, keda liigikaitse labor on juba aastast 2000 Hiiumaale asustanud.