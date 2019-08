Allan käitub salapäraselt. Henry-Fabian ilmub jälle Mornasse, aga mitte isa juurde. Viss räägib Lainele inimeste võrdsusest

Allan käitub salapäraselt ja paistab, et tal on suurejoonelisi eluplaane, kuid Marele teevad need paraku muret. Henry-Fabian ilmub jälle Mornasse, aga mitte isa juurde, tal on hoopis Arele üks huvitav ettepanek. Viss räägib Lainele demokraatiast ja inimeste võrdsusest, aga ainult seni, kuni uksest astub sisse tippadvokaat Karineem.