Puhtus võis ööpimeduses näha puude vahel erinevaid liblikapüüniseid. Külm öö küll liblikaid kohale ei meelitanud, aga liblikauurijad said pikalt arutada, mida on 20 aasta jooksul tehtud - toimus Lepidopteroloogide Seltsi juubelikonverents. Uurimisobjektiks ei ole mitte ainult Eesti liblikad, käiakse ka ekspeditsioonidel üle maailma ja kirjeldatakse sealseid uusi liike. Teadustöö tegemine Antarktika karmides tingimustes on üsna keeruline, aga kogu maailmale oluline. Teadlased uurivad, kuidas kliimamuutused mõjutavad siinset elustikku. Kuidas teadustöö kauges Antarktikas puudutab meie väikest Eestit? Kaldapääsukesed pesitsevad kolooniatena, uuristades kaldajärsakutesse kuni meetri pikkuseid käike. Ka putukajahil liiguvad nad suurtes parvedes veekogude, soode ja niitude kohal. Sellise parve ülelennul pole ühelgi putukal lootust ellu jääda. Autorid Kristo Elias, Jonne Kotta, Sander Loite, Tarmo Mikussaar. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Mattias Veermets, Jonne Kotta, Tarmo Mikussaar, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.