Robootika, kujundav hindamine, nutiseadmed - tundub nagu muutuks tänapäeva kool tohutul kiirusel. Kas uued vahendid on mööduv mood või jäävad need klassiruumidesse? Mida see kõik õpetajale tähendab? Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Greete Palmiste, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.