Must-toonekurg on Eesti ürglooduse ilmekaim linnuliik, kelle arvukus on kahjuks pidevas languses. Eestimaa Looduse Fondi talgulised tulevad linnule appi, et puhastada musta-toonekure söögikohti. Antarktika ekspeditsioonil tutvume kohaliku loomastikuga ja uurime, kuidas liustike sulamine mõjutab loomade elu. Elav, liikuv ja häälekas kiivitaja tõmbab oma emotsionaalsusega mööduja tähelepanu. Autorid Kristo Eölias, Jonne Kotta ja Tarmo Mikussaar. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Jonne Kotta , Mattias Veermets ja Tarmo Mikussaar, toimetajad Õie Arusoo ja Sander Loite, produtsent Õie Arusoo.