Antarktika on paljude rännumeeste jaoks kauge ja müstiline unistus. Merebioloog Jonne Kotta toob karmi kontinendi "Osooni" vaatajate ette. Miks Tšiili teadlased kutsusid Antarktika ekspeditsioonile eestlase? Teadusuuringutest ja Antarktika kiiresti soojenevast kliimast Eesti teadlase pilgu läbi. Kuidas kauges Antarktikas toimuv puudutab väikest Eestit? Eelmise sajandi keskpaigas väljasuremisohus merikotkas on päästetud. Liigi arvukus on jõudsalt taastunud, tänaseks pesitseb Eestis üle 300 paari. Ornitoloogid loodavad, et merikotkas on ka 200 aasta pärast meie võimas loodussümbol. Mutti on vähesed näinud, küll aga tema tegutsemisjälgi. Mis elu mutt maa all pimeduses elab? Autorid Kristo Elias, Jonne Kotta, Sander Loite ja Tarmo Mikussaar. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Jonne Kotta, Mattias Veermets ja Tarmo Mikussaar, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.