Ligi kaks aastat on möödas... Peberholmi saarelt sillatala juurest leitakse jõhkralt mõrvatuna Taani migratsiooniameti direktor Margrethe Thormod. Henrik Sabroe hakkab mõrva uurima koos Taani kolleegi Jonas Mandrupiga. Ta tunneb puudust Saga Norénist, kes istub vanglas, süüdistatuna ema mõrvas, kuid naine kinnitab, et ta on süütu.