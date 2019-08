Eesti lood

Humoorikas film tavamõistes natuke kiiksuga inimestest, kes on pühendanud kogu oma elu koertele.

Humoorikas film tavamõistes natuke kiiksuga inimestest, kes on pühendanud kogu oma elu koertele. Ühe puhtatõulise koera eest hoolitsemine, tema ülalpidamine ja temaga tegelemine nõuab tohutut energiat, pühendumust ning on ka väga kulukas. Aga mis siis kui selliseid koeri pole kodus mitte üks vaid näiteks kümme? Filmis vaadeldakse inimesi, kes peavad oma kodus tõukoeri ning tahavad, et just nende parimad sõbrad näeksid välja kõige ilusamad ja uhkemad. Kõiki pingutusi pühitseb lõpuks saabuv koertenäitus: seal otsustatakse, kes on kõige parem ja ilusam ning läheb koju medaliga. Võib tekkida küsimus, et kes keda näitusel näitab, kas peremees koera või hoopis koer peremeest? Kelle esinemist tuleks rohkem hinnata, kas koera või tema peremehe oma?