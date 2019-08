Elage kaasa oma lemmikule, sest täna selgubki Eesti parim koolikokk! Kätte on jõudnud suur finaal ja võistlevad kolme kooli kokad.

Elage kaasa oma lemmikule, sest täna selgubki Eesti parim koolikokk! Kätte on jõudnud suur finaal ja võistlevad kolme kooli kokad. Kaidi Oksaar Surju Põhikoolist, saatesse „musta hobusena“ pääsenud Urmas Lindlo Aseri Koolist ja Leelo Reha Palupera Põhikoolist saavad ülesandeks žürii jalust maha rabada mille muu kui - jõulumenüüga. Kindel on see, et verivorsti ja hapukapsast koolikokkade meeskonnad pakkuma ei hakka! Žürii üllatusliikmeks on ettevõtja Rasmus Rask.