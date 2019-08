Balti kett 30. Ärgake Baltimaad!

23. augustil 1989 kell 19 ühendasid ligi kaks miljonit Balti riikide elanikku käed, moodustades 600 kilomeetri pikkuse inimketi Tallinnast läbi Riia Vilniusesse. Sel õhtul süüdatud küünalde ja lõkete pikk, lohe saba taoline helendav kujutis olla isegi Ameerika Ühendriikide kosmoseagentuuri NASA satelliitidele silma jäänud. Filmis meenutavad Balti keti korraldamisega seotud inimesed, mis andis sellise erakordse sündmuse korraldamiseks tõuke. Filmi peategelased on aga Eesti inimesed ja nende mälestused sellest, kuidas nad Balti ketiks valmistusid, mis tunnetega nad ketis seisid ning mida see neile nüüd, 30 aastat hiljem tähendab. Ka paljud arhiivikaadrid sellest ajaloolisest päevast jõuavad esmakordselt laiema avalikkuse ette. Filmi autorid Kaidor Kahar ja Priit Rajalo, operaator Meelis Kadastik, Film on valminud koostöös EV100-ga