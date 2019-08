Uuevariku lauta ilmub Ülo jutule Jürka, kes soovib viimaselt oma tuleviku kohta mingeid vihjeid saada. Jane käib Merilini juures juttu tegemas...

Uuevariku lauta ilmub Ülo jutule Jürka, kes soovib viimaselt oma tuleviku kohta mingeid vihjeid saada. Jane käib Merilini juures juttu tegemas, kuid viimane võtab asja pealiskaudselt. Tundub, et Merilinil ja Jaanusel on teineteise seltsis hea olla. Allan saab kokku Jaaguga, et arutada õmblusvabrikuga seonduvat. Almale ei jää see märkamata.