Rahvarinde 25.aastapäevaks valminud dokumentaaljutustus annab arhiivikaadrite ja Rahvarinde asutajate pilgu läbi pildi Rahvarinde tekkimisest kuni Eesti taasiseseisvumiseni. Heinz Valgu, Rein Veidemanni ja Toomas Lepa koostöös valminud filmis näeme usutlusi Marju Lauristini, Mati Hindi, Hagi Šeini, Feliks Unduski, Ülo Kaevatsi, Ignar Fjuki, Andrus Ööveli, Rein Ruutsoo, Kostel Gerndorfi ja Edgar Savisaarega. Igal kevadel algab Eestis viies aastaaeg.

Maa vabaneb talve vangist. Ojad kannavad sulavee jõgedesse. Jõed tõusevad üle kallaste. Luhtadest ja madalatest metsaalustest saavad mõneks ajaks uued jõed ning järved. See on tõusuvesi. 1988. aasta kevad algab Eesti looduses samamoodi. Kuid rahvale tuleb see kevad teisiti. Esimest korda ajaloos saab eestlastest endistki tõusuvesi. Hingesügavustes varjuva vabadusiha ja uue lootuse kandjana sünnib Rahvarinne. 14. aprilli ööl moodustatakse telemajas Edgar Savisaare eestvedamisel Rahvarinde algatusrühm. Järgmisel päeval liitub initsiatiiviga Tartus moodustatud grupp Marju Lauristini ja Viktor Palmi juhtimisel. Tulevase liikumise peamine telg saab sellega paika. Teksti kirjutas Rein Veidemann, režissöör ja produtsent Toomas Lepp, intervjueerib Heinz Valk, teksti loeb Marko Matvere, konsultant Rein Ruutsoo, operaator Indrek Mänd, monteerija Margus Vettik. Tootis Videomeedia OÜ.