Allanit külastab Põder, et arutada uue projekti käimalükkamist. Almale muidugi selline idee ei meeldi.

Allanit külastab Põder, et arutada uue projekti käimalükkamist. Almale muidugi selline idee ei meeldi. Ursula saab teada, et keegi on Torimi peale kaevanud ja ta aimab, kes see olla võiks. Marko tuleb Mornasse ja saab Cäthrynilt oma vana töökoha tagasi.