Reisile minuga

Antalya vanalinna kutsutakse Kaleiciks. Siin valitseb Vahemere stiil ja kõik näib harmooniline. Phaselis on endine Rhodose koloonia ja tähtis koht kaubateedel. Selle paiga ostis linna asutaja 7. sajandil kohalikult karjuselt mõne kuivanud kala eest. Tol ajal pidid kõik linna sisenejad läbima arstliku kontrolli, eriti suurt tähelepanu pöörati vaimsele tervisele. Lüükia hauad asuvad Myra linnas, mis rajati 5. sajandil eKr. Paik rikastus viiruki müümisega Egiptusesse ja Konstantinoopolisse. Siinse kahe kaljuseina sisse uuristati ligi 2000 aastat tagasi suurejoonelised hauakambrid. Kui 1840. aastal jõudis siia briti arheoloog Charles Fellows, olid hauad veel erksavärvilised. Praegu nimetatakse seda antiiklinna Kaleks. Jüri Aarma mõtiskleb selle üle, mis ühendab Soome linna Korvankoskit ja Kale linna. Mõlemad linnad arvavad, et Jõuluvana on pärit just nende linnast. Vahemere ääres filmisid Jüri Aarma, Tiina Park ja Philip Kaat. Saate tootis Free Studio.