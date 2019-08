Sabile on kaunis väikelinn Kuramaa poolsaare lõunaosas, mis igal suvel tõmbab tähelepanu suure veinifestivaliga.

Sabile on kaunis väikelinn Kuramaa poolsaare lõunaosas, mis igal suvel tõmbab tähelepanu suure veinifestivaliga. Viinamarju kasvatatakse siin linnast läbivoolava Abava jõe päikeselistel nõlvadel. Lätis on aretatud just siinsesse kliimasse sobivaid viinamarjasorte. Sabile linna viinamägi on kantud Guinnessi rekordite raamatusse, kui maailma põhjapoolseim avatud viinamägi. Uurime, mis on 21. sajandi jahimehe roll. Kas ainult loomade arvukuse reguleerija? Mida tähendab teaduspõhine jahindus? Miks jahindus on tihtipeale tabuteema? Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Mattias Veermets, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.