Kosmose uurimine on väga kasulik meie veekogude ja metsade uurimiseks, aga kosmoseuuringuid saame panna ka rakendusse meie igapäevaelu jaoks.

Mis kasu on Eestil kosmoseuuringutest? Tuleb välja, et kosmose uurimine on väga kasulik meie veekogude ja metsade uurimiseks. Kosmose kaudu saame teha ka palju teadusuuringuid ja rakendada neid meie igapäevaelu tarvis. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Greete Palmiste, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.