Optimist. Evald Vain 100

Helilooja Evald Vainu (20. dets 1915-9. nov 1970) laulud kuuluvad eesti levimuusika klassikasse. Ent Vainul on ka hulgaliselt instrumentaalpalu ja laule, mis omal ajal kõlasid raadioeetris, nüüdseks aga on sootuks unustatud. "Optimist" kõlas 2014. aasta üldlaulupeol segakooride kavas pealkirjaga "Mul on ikka rõõmu kõigest". Vainu laule laulavad Tallinna Linnateatri näitlejad Hele Kõrve, Liis Lass, Maiken Schmidt, Andero Ermel, Mikk Jürjens, Veiko Tubin, Mart Toome ja Rain Simmul. Esineb Klaaspärlimäng Sinfonietta kammerkoosseis, dirigent ja viiulisolist Maano Männi ning ansambel Jaak Jürissoni juhatusel. Kava kunstiline juht on Riina Roose. Režissöör Margit Ossipova, juhtoperaator Ergo Treier, helirežissöör Kaspar Karner, produtsent Ruth Alaküla.