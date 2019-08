Kihnu saare kuulsaim elanik Virve Köster on Eesti vanim staar, kes on oma kodus sama tegus kui laval.

Saatejuht Karmel Killandi, toimetaja Kai Väärtnõu, režissöör Annika Meos, produtsent Margit Ossipova.