Ulvi ja Olev Salutee Muusika talus on lüpsilehmi kasvatatud niikaua kui Ulvi mäletab. Muresid on olnud erinevaid, aga praegu nöörib madal piimahind. Siiski säilitab pererahvas rahu ja loodab parematele aegadele. Nende vana köögilaua juures arutasid pea kümme aastat tagasi Eesti maaelu asju tollase „Maahommiku“ omad mehed Ants ja Mauno - teemaks oli ka tookord haldusreform! Sangaste lähedal Venda Vihmanni odrapõllul uurime, kuidas viljakasvatajal saak salve tuli. Küüslauk on tervisele kasulik mitmel erineval moel - teeme ringi peale Ülenurmel toimunud Küüslaugufestivalile. Eesti toit on oma ja hää. Saatejuht Rein Palosaar, toimetaja Silvia Karro, režissöör Priit Hummel.